DEPREMDE BİNANIN YÖNÜ DEĞİŞMİŞ - Son Dakika
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DEPREMDE BİNANIN YÖNÜ DEĞİŞMİŞ

13.03.2023 11:02

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi. Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü. Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı. Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü. Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı. Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi. Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Dulkadiroğlu, Hasan Dağ, Deprem, Güncel, Son Dakika

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