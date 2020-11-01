Depremde bir can kaybı daha yaşandı - Son Dakika

Depremde bir can kaybı daha yaşandı

01.11.2020 06:00
Depremde bir can kaybı daha yaşandı, System.String[]

İZMİR'de, depremde yıkılan binaların enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kadının daha cansız bedeninin çıkarıldı.

İZMİR'de, depremde yıkılan binaların enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kadının daha cansız bedeninin çıkarıldı.

İzmir'de deprem faciasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, saat 01.30 sıralarında Rıza Bey Apartmanı'nda Beril Gidiş adında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın 5'nci katında oturduğu öğrenilem Beril Gidiş'in cansız bedeni çıkartılırken, annesi Aynur Gidiş'in bulunması ve kurtarılması için arama çalışmaları sürüyor.


Depremde bir can kaybı daha yaşandı

Arama Kurtarma, Beril, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde bir can kaybı daha yaşandı - Son Dakika


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