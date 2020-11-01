Depremde bir can kaybı daha yaşandı (2) - Son Dakika

Depremde bir can kaybı daha yaşandı (2)
01.11.2020 19:56
ENKAZ ALTINDAKİ BERİL BULUNDU, ANNESİ ARANIYORİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedildi.
ENKAZ ALTINDAKİ BERİL BULUNDU, ANNESİ ARANIYOR
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedildi. Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkılan binalar, depremin yarattığı tahribatını gözler önüne serdi. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulunmuş, yengesi Demet Gidiş'e teslim edilmişti. Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra aslen Manisa Kulalı olan Beril Gidiş'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılmıştı. Aynı enkaz altındaki annesi 58 yaşındaki anne Aynur Gidiş'i arama-kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.
İZMİR,
Son Dakika Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Beşiktaş, gole çok yaklaştı! Sert şutta top direğin dibinden dışarı çıktı Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı