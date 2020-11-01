Depremde bir can kaybı daha yaşandı (3) - Son Dakika

ENKAZ ALTINDAKİ AYNUR GİDİŞ'TEN ACI HABER GELDİ

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarında, bir acı haber de Aynur Gidiş'ten geldi. Arama kurtarma ekipleri bugün saat 21.05'te Aynur Gidiş'in cansız bedenine ulaştı. Gidiş'in cesedi yakınları tarafından teşhis edildi. Gidiş'in aynı enkaz altında yaşamını yitiren kızı Beril Gidiş ile birlikte yarın memleketleri olan Manisa'nın Kula ilçesinde, toprağa verileceği bildirildi.

İZMİR,