Son Dakika Haberleri: Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü
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Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü

18 dakika önce

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binadan düşen tuğla kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına isabet etti.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binadan düşen tuğla kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)

Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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