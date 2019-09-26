Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binadan düşen tuğla kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir binadan düşen tuğla kaldırımda yürüyen bir kişinin kafasına isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
(İHA)
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