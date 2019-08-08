Depremde caminin minaresi kaydı
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 14.25 sıralarında 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kurtluca Mahallesinde sarsıntılar sonucunda sıvaları dökülen caminin minaresi kaydı.
(Bülent Çakır/İHA)
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