Son Dakika Haberleri: Depremde caminin minaresi kaydı
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Depremde caminin minaresi kaydı

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 14.25 sıralarında 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kurtluca Mahallesinde sarsıntılar sonucunda sıvaları dökülen caminin minaresi kaydı.
(Bülent Çakır/İHA)
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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