Depremde caminin minaresi kaydı
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Depremde caminin minaresi kaydıDENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
Depremde caminin minaresi kaydı
DENİZLİ - Denizli
'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.
Denizli'nin Kurtluca mahallesinde 14.25 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntılar sonucunda sıvaları dökülen caminin minaresi kaydı.
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