Depremde caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı. - İSTANBUL

İstanbul 'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar 'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

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