Son Dakika Haberleri: Depremde caminin minaresi yıkıldı
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Depremde caminin minaresi yıkıldı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

Depremde caminin minaresi yıkıldı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

İstanbul, Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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