Depremde caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

İstanbul 'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar 'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

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