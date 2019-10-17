Son Dakika Haberleri: DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILMIŞTI; DİĞER MİNARENİN SÖKÜMÜ YAPILIYOR
Son Dakika Güncel DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILMIŞTI; DİĞER MİNARENİN SÖKÜMÜ YAPILIYOR

DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILMIŞTI; DİĞER MİNARENİN SÖKÜMÜ YAPILIYOR

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan ve daha sonra tamamen sökülen Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için başlatılan söküm çalışmasında ilk aşama tamamlandı.

DEPREMDE CAMİNİN MİNARESİ YIKILMIŞTI; DİĞER MİNARENİN SÖKÜMÜ YAPILIYOR, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan ve daha sonra tamamen sökülen Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için başlatılan söküm çalışmasında ilk aşama tamamlandı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından minarenin külah kısmı söküldü.

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresinin, yapılan kontroller sonucunda sökümüne karar verildi. Risk oluşturduğu gerekçesiyle alınan kararın ardından, minarenin söküm işlemlerine saat 09.00 sıralarında başlandı. Minarenin en üst kısmı olan külah kısmının yıkılması için yapılan ilk planlamalar risk oluşturduğu gerekçesiyle değiştirildi. Ekipler minarenin iç kısmından külah bölümünü kesip, vinç yardımıyla yere indirme yolunu seçti. Minarenin Külah bölümünün sökümüyle ilk aşaması tamamlanırken, söküm çalışmalarına yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Havadan görüntüler

Çalışmalardan görüntüler

Söküm ve külahın yere indirilişi

Ekiplerin incelemeleri

Diğer detaylar


- İstanbul
Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:00 Kaynak: DHA
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