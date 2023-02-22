DEPREMDE CAN VEREN ANNE VE BABASI, EYLÜL'E SİPER OLMUŞ - Son Dakika
Üye Girişi

DEPREMDE CAN VEREN ANNE VE BABASI, EYLÜL'E SİPER OLMUŞ

22.02.2023 13:20

GÜMÜŞHANE'den Adıyaman'a giden itfaiye ekiplerinin 30 saat sonra enkazdan kurtardığı Eylül İklim Bali'nin (10) anne- babasının, korumak için kızlarının üzerine kapandığı; bu sırada beton blokun altında kalıp, can verdikleri ortaya çıktı.

GÜMÜŞHANE'den Adıyaman'a giden itfaiye ekiplerinin 30 saat sonra enkazdan kurtardığı Eylül İklim Bali'nin (10) anne- babasının, korumak için kızlarının üzerine kapandığı; bu sırada beton blokun altında kalıp, can verdikleri ortaya çıktı. Küçük kızı kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi, depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış; baba da onlara siper olmuş" dedi.

Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitti. Ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi sağ çıkardı, anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı. Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi. Ölen anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak can verdikleri ortaya çıktı.

'YASTIK VEYA HALI SANDIK MEĞER ANNESİYMİŞ'

Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş. Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.

'GİDERKEN AĞLADIK, DÖNERKEN AĞLADIK'

İtfaiye amiri Muhammet Aydın ise enkazda bulduğu kitap nedeniyle çok duygulandığını belirterek, "Kitabı enkazın altında çıkarırken buldum. 'Adıyaman'a Gelen de Ağlar Giden de Ağlar' adlı kitap. Bu kitabı, 3 vatandaşımızın cenazesini çıkardığımız enkazda bulduk. Kitap için müsaade istedik, manevi açıdan önem taşıyan küçük bir yerimiz var; oraya koyacağımızı söyledik. Göreve giden tüm arkadaşlarımızın imzasını kitaba koyduk. Bu kitap, bize çok duygulandırdı. Kitaptaki gibi biz de giderken ağladık, dönerken ağladık" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Gümüşhane, Adıyaman, İtfaiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMDE CAN VEREN ANNE VE BABASI, EYLÜL'E SİPER OLMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:23 Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı
13:17 Kılıçdaroğlu, "Akşener'le ilgili elimde belgeler var" diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi
13:16 Bakan Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
12:40 Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor
11:04 Depremde en büyük yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü'nde oldu
12:28 Galatasaray ihtarname iddialarını yalanladı: Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağı yok
10:38 Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
11:54 Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini aştı! Geriye bu acı manzara kaldı
10:48 Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
11:51 CHP'li Tanal'dan fotoğraflı paylaşım: AK Partili yönetici evinin bahçesine AFAD çadırı kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 13:46:31. #1.12#
SON DAKİKA: DEPREMDE CAN VEREN ANNE VE BABASI, EYLÜL'E SİPER OLMUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement