Son Dakika Haberleri: Depremde çatlaklar oluşan binadan vatandaşlar taşınıyor
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Depremde çatlaklar oluşan binadan vatandaşlar taşınıyor

1 saat önce

5.8'lik depremin ardından Esenyurt'ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Depremde çatlaklar oluşan binadan vatandaşlar taşınıyor, System.String[]

5.8'lik depremin ardından Esenyurt'ta kolonları çatlayan binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bugün binaya gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin kontrolünde eşyalarını binadan boşaltarak taşındı. Bina drone ile havadan da görüntülendi.

Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 5.8'lik depremin ardından kent genelinde birden çok binada hasar meydana gelmişti. Yaşanan depremin ardından Avcılar ve Esenyurt'ta hasar gören binalar mühürlenmişti. Mühürlenen binalar arasında Esenyurt 66'ncı sokakta bulunan 4 katlı bina da yer aldı. Bina sakinleri kolonları çatlayan binadaki eşyalarını bugün taşımaya başladı.

Riskli görülen binadan ekiplerin karot örneği alınacağı öğrenilirken, binanın iç kısmında da çatlaklar olduğu söylenildi. Öte yandan bina, drone ile havadan da görüntülendi.

(İHA)

Esenyurt, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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