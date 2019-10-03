Son Dakika Haberleri: Depremde çatlaklar oluşan okul tahliye edildi
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Depremde çatlaklar oluşan okul tahliye edildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ilkokul binası tahliye edildi.

Depremde çatlaklar oluşan okul tahliye edildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ilkokul binası tahliye edildi.

İlçeye bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi'ndeki ilkokul binasının duvarlarında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tahliye edilen okuldaki 14 öğrenci, başka bir kırsal mahalle olan Hocaköy'de taşımalı olarak eğitim görmeye başladı.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla okullarda hasar olup olmadığının incelendiğini aktardı.

İlçede sadece Sarıpınar İlkokulunda çatlaklar oluştuğunun belirlendiğini ifade eden Bilican, "Daha önceden de olan çatlaklar son depremle birlikte artmış. Bu okulda 14 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz, Hocaköy Mahallesi'nde bulunan okulumuzda taşımalı olarak şu anda eğitim görüyor." diye konuştu.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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