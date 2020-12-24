Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi - Son Dakika

Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi

24.12.2020 10:10
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi, System.String[]

İZMİR'de 30 Ekim'de yaşanan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken 44 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nda iki kızı, iki yeğeni ve annesini kaybeden Emine Yücel, yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor.

İZMİR'de 30 Ekim'de yaşanan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken 44 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nda iki kızı, iki yeğeni ve annesini kaybeden Emine Yücel, yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmasını istiyor. Talebini kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ileten Yücel, depremden sonra Bayraklı'ya gidemediğini belirterek "Çünkü orada çocuklarımın ayak izleri var, sesleri var. Orada tekrar bir ev ve bir yaşam kurulamaz. Hangi anne orada yapılan bir evde oturup, mutlu mesut çocuklarına sarılabilir" dedi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları 2,5 yaşındaki Diren, Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (9), enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Arife Yücel ve 4 torununun depremden 3 gün sonra cenazelerine ulaşıldı. Ölenler, memleketleri Çorum'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feda ve Diren'in anne babası Hüseyin- Emine Yücel çiftini telefonla arayarak başsağlığı diledi ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yücel çifti, yıkılan apartmanlarının yerine çocuk parkı yapılmasını istedi. İzmir depremi nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını, hala yaşamaya devam ettiklerini anlatan Emine Yücel, "Bu acılarımız hiçbir zaman dinmeyecek. Depremde ben iki evladımı, iki yeğenimi ve annemi kaybettim. Çok büyük kayıplar verdik. Rıza Bey Apartmanı'nda bir evim vardı. Annem o evde çocuklarıma ve yeğenlerime bakıyordu" dedi.

DEPREMDE 23 ÇOCUK KAYBETTİKHiçbir yerde bir daha aynı acıların yaşanmasını istemediklerini anlatan Yücel, yakınlarının yaşamını kaybettiği daireye 2014 yılında taşındıklarını ifade etti. İzmir depreminde 117 kişinin öldüğünü hatırlatan Emine Yücel, "117 kişiden 44'ü Rıza Bey Apartmanı'nda yaşamını yitirdi. 7 yerde enkaz alanı oluştu. İnsanlar enkazlarda kaldı. İzmir depreminde kaybettiğimiz 23 çocuk var. Bu depremde kaybettiklerimizi unutturmak istemiyoruz. Kimsenin deprem gerçeğini unutmasını istemiyoruz. Deprem ülkemizin gerçeği. Bugün İzmir'de oldu. Daha önce Van'da oldu. Belki yarından sonra İstanbul'da olacak. Kimsenin çürük binalarda bizim yavrularımız gibi enkaz altında kalmasını istemiyoruz. Yıkılan apartmandaki alana farkındalık yaratmak için park yapılsın istiyoruz" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIN AYAK İZLERİ VAR, SESLERİ VAR'Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı boş alana kesinlikle beton dökülmemesini isteyen Emine Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuyla ilgilendiğini belirterek, teşekkürlerini iletti. Yücel, "Orada park olmasını sadece kendi yavrularım için değil bütün İzmir halkı ve ülkemiz için istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İlgilendi, aradı, taziyelerde bulundu. Talebimizi söyledik. Bakan Beyle görüşeceğini söyledi. Bu bir kamu yararı. Milyonlarca kişi evsiz, işsiz kaldı. Yüzlerce kişinin yakını hayatını kaybetti. Başka canlar yok olmasın. Oranın çocuk parkı olması, tekrar çocukların koşup oynuyor olması tek temennimiz. Benim bir anne olarak hayattan başka bir beklentim yok. Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu yer bir mezarlık gibi. Tekrar bir ev, bir yaşam kurulamaz. Hangi anne orada yapılan bir evde oturup mutlu mesut çocuklarına sarılabilir? Bunu bütün kadınlara, annelere soruyorum. Oraya beton dökülmemesi gerekiyor" dedi.

Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi
Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi

Recep Tayyip Erdoğan, Çocuk, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde çocuklarını kaybeden anneden yıkılan apartmanın yerine park talebi - Son Dakika


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