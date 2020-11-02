Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çalışmaları, aralarında site sakinlerinin de olduğu depremzedeler hüzünle izliyor.

Yıkım çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri de bloğa hortumlarla su tutuyor.

İnceleme sonrasında binayı tamamen yıkılmaması için destekleyen vinç ve kepçeler çekildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken ekipler, kontrollü yıkım çalışmalarına başladı.

İzmir'de Seferihisar merkezli depremin ardından 3 katı çöken Barış Sitesi'nin 7 katlı C Blok'unda arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri incelemelerde bulundu.

İzmir 'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.

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