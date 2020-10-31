Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Depremde çöken Doğanlar Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları havadan görüntülendi
31.10.2020 09:55
EGE Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı, havadan dron ile görüntülendi.
EGE Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı, havadan dron ile görüntülendi. 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı binanın enkazının altında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı çöktü. Apartmanın enkazı altında kalan 2 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı. Göçük altında halen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu değerlendirilen, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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