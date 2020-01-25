Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması - Son Dakika

Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması

6 saat önce

Yıkılan binalar Enkazdan görüntü İtfaiye ekiplerinin enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık.

Yıkılan binalar

Enkazdan görüntü

İtfaiye ekiplerinin enkaz altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti.

Pütürge ilçesi Gökçe Mahallesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin enkazın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışması.

Depremde çöken iki katlı evde kurtarma çalışması

Doğanyol, Malatya, İtfaiye, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:25 Kaynak: AA
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