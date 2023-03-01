Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu

01.03.2023 13:11

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu Depremde 2 dakikada birleşen dağları 23 günde ayıramadılar Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar.

Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu

Depremde 2 dakikada birleşen dağları 23 günde ayıramadılar

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında birleşen iki dağı 23 günde ayıramadılar. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle bölgede oluşan doğal gölet, manzarası ile görenleri etkiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.

Doğal gölet oluştu

Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal gölet oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.

Dağları 23 günde ayıramadılar

Depremin hemen ardından ulaşıma kapanan İdilli mahalle yolunda yeniden açılması için çalışma başlatılırken, 23 günde yolun çok az kısmı ve suyun akışını sağlayacak kanal açılabildi. Çalışmalar esnasında devam eden heyelan nedeniyle yolu ve dere yatağını dolduran dev kaya ve toprakların az bir kısmı açılabildi. Yolun diğer tarafında oluşan göletin de olumsuz etkilediği dağları ayırma çalışmasının aylarca sürebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu Depremde dağ dağa kavuştu, doğal göl oluştu Bakan Nebati, Gaziantep'te depremzedelerle görüştü Bakan Nebati, Gaziantep'te depremzedelerle görüştü Gaziantep'te afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek dağıtıldı Gaziantep'te afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek dağıtıldı

Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Ronaldo diyetini uygulayan futbolcu Gabriel Menino, neredeyse canından olacaktı: Kendimi yere bıraktım
14:22 İmamoğlu deprem seferberliği için düğmeye bastı: Düzeni değiştiriyoruz, her şeyi sıfırdan başlatıyoruz
14:20 Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli skorerlerinden Tyler Dorsey'i renklerine bağladı
14:19 Son Dakika! SGK'dan EYT uyarısı: Başvurular, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak
14:09 3 yıl önce deprem uyarısı yaptığı yerde sağlam bina kalmadı
14:13 ABD'de bir adam, sokak ortasında oturan şahsı tabancı ile öldürdü
13:55 Korkunç kazadan geriye bu fotoğraf kaldı! Ekipler cansız bedenlere ulaşmakta zorlandı
13:55 Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş maçında stada alınmayacak
13:45 Babaya son veda! Oyuncu Helin Kandemir cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
13:40 Twitter çöktü! Milyonlarca kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2023 15:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement