Son Dakika Haberleri: Depremde devrilen 200 kiloluk camın altında kaldı
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Depremde devrilen 200 kiloluk camın altında kaldı

44 dakika önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinde de hissedildi.

Depremde devrilen 200 kiloluk camın altında kaldı, System.String[]
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinde de hissedildi. Çardak'ta mermer fabrikası işleten Servet Gürbüzer, ofisini çevreleyen 2.5 x 2.5 metre ebatlarındaki, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camın deprem anında devrilmesi sonucu altında kaldı. Hafif yaralanan Gürbüzer, hastanede tedaviye alındı.
Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Çardak ilçesi başta olmak üzere çevredeki iller ve ilçelerde de hissedildi. Çardak ilçesi girişinde bulunan mermer fabrikası da depremden büyük zarar gördü. Binanın duvarlarında derin çatlaklar meydana gelirken, bahçede bulunan ihracata hazırlanan mermer bloklar da sarsıntının etkisiyle devrildi. Fabrika sahibi Servet Gürbüzer de depreme ofisinde otururken yakalandı. Ofisinden çıkıp, dışarıya kaçmaya çalışan Gürbüzer, idare katını çevreleyen 2.5 x 2.5 metre ebatlarında yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki camın devrilmesiyle altında kaldı. Gürbüzer'in yardımına fabrikada bulunanlar koştu. Camın altında çıkarılan Gürbüzer, hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene Gürbüzer'in kaburgasında ezikler olduğu belirlendi. Gürbüzer, sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini belirtip, "Ofisimde oturuken, aniden sallanmaya başladık. Kendimi dışarı atmak için çıktığım sırada cam üzerime devrildi. Altında kaldım. Beni camın altından çıkardılar, dışarıya çıktık. Fabrikada yaklaşık 100 bin lira hasar var. İdare binasının duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Bahçedeki ihracata hazırladığımız mermer bloklar da devrilip, kırıldı" dedi.


Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:37 Kaynak: DHA
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