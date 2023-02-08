Hatay muhabiri depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hatay muhabiri depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi

08.02.2023 11:36

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu Hatay'da Demiröen Haber Ajansı Hatay Muhabiri İzzet Nazlı, eşi Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren Nazlı, yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını yitirdi.

5 Ocak'ta saat 16.00'da Hatay'da oynanan Hatayspor - Kasımpaşaspor maçında görev yapan İzzet Nazlı, mesai bitiminde eşi Hatay Büyükşehir Belediyesi memurlarından Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren'e koştu. Hatay'ın en eski yerleşim yerlerinden olan merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'inci katındaki dairede oturan İzzet Nazlı ile ailesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalandı.

35 SAAT SONRA NAZLI AİLESİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Büyük felakette Nazlı ailesinin de evi yıkıldı. İzzet Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan baba Fecir, anne Fatma, kız kardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz, erkek kardeşi Uzman Çavuş Yusuf Nazlı, yıkılan binanın enkazına gelerek, İzzet ve ailesinden gelecek iyi bir haberi umutla bekledi. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından depremin ikinci günü yapılan çalışmalar sonucu depremin üzerinden 35 saat geçtikten sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hatay muhabiri, depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti

ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikte bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katıldı. Kızkardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz'un 'gurme', 'yemek yemeyi sever', 'hırslı', 'güzel kalpli' olarak nitelendirdiği İzzet Nazlı, 2 Şubat'ta Amanos Dağları'na çıkıp, karda çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından Yokuş çıkmak zor ama manzara yüksekten seyredilir şeklinde not düşerek paylaşmıştı. Ayrıca eşi Seda ve çocuklarıyla da kar fotoğrafları paylaşan İzzet Nazlı'nın sosyal medya hesabındaki son fotoğrafı ise çok sevdiği Hatayspor'un Kasımpaşa maçı oldu.

Hatay muhabiri, depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazeleri yarın Hatay'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Ahmet Eren, Hatay, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay muhabiri depremde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi - Son Dakika

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