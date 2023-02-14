DEPREMDE, DÖKÜLEN SIVALAR ARASINDA KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika
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DEPREMDE, DÖKÜLEN SIVALAR ARASINDA KAÇIŞ ANI KAMERADA

14.02.2023 17:06

ADANA'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı.

ADANA'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana'da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı. Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı'nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Fatih Sultan Mehmet, Kahramanmaraş, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMDE, DÖKÜLEN SIVALAR ARASINDA KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika

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