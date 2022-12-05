Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı - Son Dakika
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Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı

05.12.2022 12:44
Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde kente destek için gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, konakladıkları yurtlarda bıraktıkları notlarda, öğrencilerden kullandıkları eşyalar için haklarını helal etmelerini istedi.

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde kente destek için gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, konakladıkları yurtlarda bıraktıkları notlarda, öğrencilerden kullandıkları eşyalar için haklarını helal etmelerini istedi.

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri memleketlerine gitti.

Boşalan yurtlarda, deprem sonrası destek için kente gelen polis, jandarma ve AFAD personelinin konaklama ihtiyacı karşılandı.

Yaklaşık 10 gün öğrencilerin odalarını kullanan ekipler, görevlerini tamamlayarak odaları boşaltırken, öğrencilere notlar ve kullandıkları bazı malzemelerin parasını bıraktı.

Yurdu öğrenciler için hazırlayan görevliler de gördüklerinde duygulandıkları notları yatakların üzerine koydu.

Notlarda, "Gençler, odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarınıza dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum parayla alırsınız. Odanızı da temiz tutun. Başarılar dilerim. Jandarma abiniz", "Sodanızı içtik, hakkınızı helal edin. Jandarma", "Değerli arkadaşlar, yurt odalarınızdaki bazı eşyalarınızı kullandık. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Bursa JÖH", "Arkadaşlar 2 hafta boyunca verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Bu sürede eşyalarınızdan kullandık, hakkınızı helal edin. Öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Zonguldak Komando" gibi ifadeler yer aldı.

Öte yandan deprem sonrası Düzce Üniversitesi (DÜ) yerleşkesindeki binalarda meydana gelen sıva ve kısmi asma tavan hasarlarının onarılmasının ardından, ara verilen eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün itibarıyla devam edilmesiyle öğrenciler kente gelmeye başladı.

DÜ Rektörlüğü, öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilememesi için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav (vize) tarihlerinin ertelenerek 12-18 Aralık'ta örgün (yüz yüze) gerçekleştirilmesi kararı almıştı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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