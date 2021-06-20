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Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret - Son Dakika

Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret

20.06.2021 15:02
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret, System.String[]

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremde yıkılan binada eşi, 2 çocuğu, kayınbabası ile kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan'ı Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremde yıkılan binada eşi, 2 çocuğu, kayınbabası ile kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan'ı Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı. Acılı baba Aslan'ı evinde ziyaret eden Vali Yırık, Babalar Günü'nü kutlayarak metanet diledi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki bina çökmüştü. Çöken 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile onun çocukları 7 yaşındaki Miraç Ali ve 2 aylık Rüya Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Eşini, iki çocuğunu, kayınvalidesi ile kayınbabasını kaybederek en büyük acıyı yaşayan baba Serhat Aslan ise Babalar Günü'ne hüzünlü girdi. Vali Erkaya Yırık da bugün, büyük acı yaşayan depremzede babayı evinde ziyaret etti. Acılı baba ile uzun süre sohbet eden Yırık, Babalar Gününü kutlayarak metanet diledi.

"Bugüne kadar acısını hep yüreğine gömmüş"

Serhat Aslan'ın 24 Ocak Elazığ depreminde eşini, iki yavrusunu, kayınpederi ve kayınvalidesini kaybettiğini dile getiren Vali Erkaya Yırık, "Büyük bir üzüntü yaşamış hemşehrimiz şu an itibari ile annesi ve babasıyla birlikte kalıyor. Bugüne kadar acısını hep yüreğine gömmüş. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir talebi olmamış. Böyle bir yüce gönle sahip kardeşimizi, Babalar Günü dolayısıyla ziyaret edelim gönlünden geçelim, bir taziyesini iletelim düşüncesi ile buradayız. Elbette Babalar Günü'nde Babalar Günü kutlanacak yegane insanlardan birisi de depremzede ailelerimiz, babalarımız, şehit aileleri, şehitlerimizin babalarıdır. Bu vesile ile baba ocağındayız. Ben Serhat Aslan kardeşime başsağlığı diliyorum. Allah cennetlik olarak aldığı yavrularıyla birlikte inşallah öbür dünyada cennette bir araya getirir ve başka keder vermez inşallah" dedi.

"Çok zor bir acı takdiri ilahi"

Devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını aktaran Serhat Aslan ise, "Valimiz de bizi yalnız bırakmadı. Rabbimiz bir daha öyle acılar yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir acı ama yapacak bir şey de yok takdiri ilahi" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret
Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret

Babalar Günü, Serhat Aslan, Elazığ, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Depremde en büyük acıyı yaşayan babaya anlamlı ziyaret - Son Dakika


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