Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

07.02.2023 09:48
Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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