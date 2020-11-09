Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu - Son Dakika

Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu

09.11.2020 15:03
Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu, System.String[]

İZMİR depreminde görev yapan ve enkaz altındaki 16 yaşında İnci Okan ve köpeği 'Fıstık'ı canlı olarak kurtaran Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde (UMKE) görevli Edanur Doğan, "Bizim için hem üzücü hem de mutlu anlar oldu.

İZMİR depreminde görev yapan ve enkaz altındaki 16 yaşında İnci Okan ve köpeği 'Fıstık'ı canlı olarak kurtaran Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde (UMKE) görevli Edanur Doğan, "Bizim için hem üzücü hem de mutlu anlar oldu. Gurur verici bir tabloydu. Umarız bir daha böyle bir hadise yaşanmaz" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 30 Ekim'de 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de görev yapan ve enkaz altındaki İnci Okan'ı depremin 17'nci saatinde canlı olarak kurtaran UMKE ekibini, makamında kabul edip, teşekkür etti.

EDANUR DOĞAN, TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNE TAHT KURDUAksaray UMKE ekibinin Rıza Bey Apartmanı enkazında çalıştığını ifade eden Aydoğdu, şunları söyledi: "Ekibimiz, diğer ekiplerle birlikte 16 yaşındaki İnci Okan'ın kurtarılmasını sağladı. Enkaz altındaki İnci Okan'a ulaşarak, onu sakinleştirip tıbbı müdahalede bulunan Edanur Doğan, Türkiye'nin gönlüne taht kurdu. Böylece Aksaray'dan giden ekip, bir anda gündem oldu. Edanur kardeşimizin yaptığı müdahaleyi bütün UMKE ekibi adına kabul ettik. Bir yerde bir başarı varsa o başarı bütün ekibindir. Kurtarma ekiplerimiz sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirdi."İNCİ OKAN'I ZİYARET EDECEK İnci Okan'ın canlı olarak enkaz altından çıkmasını sağlayan UMKE görevlisi Edanur Doğan da, bölgede çalıştıkları sırada hem üzücü, hem de mutlu anlar yaşadıklarını söyledi. Depremin ardından 8 kişilik ekiple Aksaray'dan İzmir'e hareket ettiklerini ifade eden Doğan, "İzmir'de enkaz alanına ulaştığımızda 16 yaşında bir kız çocuğunun sesinin geldiğini söylediler. Uzun bir çalışmanın ardından ekip arkadaşlarımızla birlikte enkaz altındaki İnci Okan'ı ve köpeği fıstığı kurtardık. Yaklaşık bir hafta boyunca enkaz alanında çalıştık. Rıza Bey ve birçok apartmanda görev aldık. Görevimiz bittikten sonra Aksaray'a döndük. Döndüğümüzde Valimiz bizi ağırladı kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim için hem üzücü hem de mutlu anlar oldu. Gurur verici bir tabloydu. Umarız bir daha böyle bir hadise yaşanmaz" diye konuştu.İnci Okan'ı ziyaret edeceğini belirten Doğan, "İnci'nin tedavisi sürüyor, aynı zamanda fizik tedavisi görecek. Kendisine çiçek gönderdim. Hala iletişim içerisindeyiz, görüşüyoruz. Biraz toparladıktan sonra tekrardan İzmir'e giderek kendisini ziyaret edeceğim" dedi.

Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu
Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu
Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu
Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu
Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türkiye, Aksaray, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde enkaz altından İnci'yi kurtaran Edanur: Gurur verici bir tabloydu - Son Dakika


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