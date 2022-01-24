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Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi - Son Dakika

Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi

24.01.2022 13:11

Elazığ'da iki yıl önce meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan Nazmiye Düşmez ile Mustafa Yurtseven, yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Elazığ'da iki yıl önce meydana gelen depremde enkaz altından yaralı kurtarılan Nazmiye Düşmez ile Mustafa Yurtseven, yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan depremzedeler, kurdukları yeni yaşamlarında acı dolu günleri geride bırakmak istiyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'ndaki enkazdan çıkarılan ve aynı enkazda annesi Sakine Düşmez'i kaybeden Nazmiye Düşmez (50), AA muhabirine, ekiplerin yardımıyla 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını anımsattı.

Deprem gecesinin çok zor olduğunu, sarsıntının ardından evlerinin duvarlarının patladığını dile getiren Düşmez, depremden 36 saat sonra annesinin cenazesinin çıkarıldığını belirtti.

Düşmez, şöyle konuştu:

"Enkaz altındayken kendimi mezarda hissetim. Bu dünya ile hiçbir ilgimiz yokmuş gibiydi. Telefonum tesadüfen yanımdaydı. Herkes arıyordu. Allah'a sığınıyoruz.

Kurtulamayacağımı düşündüm. O an hayat duruyor. Orada bir dakika, bir yıl gibi geliyor. Enkaz altında 20 santimlik bir yerde kaldım. Hayatımı beyaz eşya kurtardı. Enkazı çamaşır makinesi tutmuştu."

TOKİ tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan konuta devletin kendisini yerleştirdiğini anlatan Düşmez, yaşamını tek başına sürdürdüğünü kaydetti.

"Devletin sayesinde yeni bir hayat kurduk"

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Düşmez, annesini kaybedince tek başına yaşamaya başladığını, bu sürede devletin kendisini yalnız bırakmadığını belirtti.

Düşmez, "Yakınlarımızı kaybettik. Her şeyimiz enkazın altında kaldı. Ama devletin yanımızda olması çok ayrıcalıklı. İki yıl geçti hala devletim her konuda yanımda. Bize ev verdi. Devletin sayesinde yeni bir hayat kurduk. Hayatımız devam ediyor ama devlet yanımızda olmazsa hiçbir şey yapamayız." diye konuştu.

Depremden önce düzenli bir hayatının olduğunu anlatan Düşmez, düzeninin, anılarının, ailesinin enkaz altında yok olduğunu, her şeye en baştan başlamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala o enkazın altındaymış gibi hissettiğini dile getiren Düşmez, "Binaları daha sağlam yapın. İnsanlar üzülmesin. Çocuklar ölmesin. Canlarımızı yitirmeyelim. Bir başkasının hayatını karartmayın. Çünkü bu acılar çok zor. Yeniden hayata başlamak çok zor. Evimiz sağlam yapılsaydı bunları yaşamazdık." ifadelerini kullandı.

"Sağ çıkacağımı düşünmüyordum"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken Kalay Apartmanı'nın enkazından 6 saat sonra çıkarılan 2 çocuk babası Mustafa Yurtseven de benzer acıların bir daha yaşanmamasını istedi.

Deprem gecesi ailesinin misafirliğe gittiğini, evde yalnız olduğunu ifade eden Yurtseven, depremde kaçmaya çalıştığı sırada enkaz altında kaldığını aktardı.

Enkaz altındayken her şeyin toz duman olduğunu ve sadece bağrışmalar duyduğunu aktaran Yurtseven, "Enkaz altında sona geldiğimi düşündüm. Sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Çıkarıldığımda ilk çocuklarımı gördüm. Kurtarılınca sevindim ama komşularımızın kaybını duyduktan sonra tekrar aynı acıyı yaşadım. O acıyı hala üzerimde atamadım." ifadelerini kullandı.

Depremde yaşadığı mahallenin yok olduğunu dile getiren Yurtseven, deprem gecesi ailesinin evde olmamasının en büyük tesellisi olduğunu anlattı.

Enkaz altında yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Yurtseven, "Şu an iyiyim. O enkaza tüm hatıralarımızı, yaşanmışlıklarımızı gömdük. O geceyi yaşadığımız sürece unutamayız. Her depremde o gece aklımıza geliyor Çok şükür ailem, çocuklarım yanımda. Yeni bir hayata başladık." dedi.

Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi
Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi
Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi

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Sivrice, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanların yaşadıkları acı dinmedi - Son Dakika


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