Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış - Son Dakika
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Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

01.03.2023 11:12
Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkaz altından babasının çıkardığı 11 yaşındaki Emir Turan, 3 yaşındaki kardeşini de yıkılan evlerinin enkazından kurtarmış.

ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde enkaz altından babasının çıkardığı 11 yaşındaki Emir Turan, 3 yaşındaki kardeşini de yıkılan evlerinin enkazından kurtarmış.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir'in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti.

Deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından babasının kurtardığı Emir, çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza'nın bulunduğu tarafa gitti. Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı.

Depremin ardından hasar almayan köy okulunda diğer ailelerle kalan Emir ve kardeşlerini ziyaret eden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri de rehabilite olmaları için çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor.

Emir Turan, AA muhabirine, deprem sırasında babası ve ağabeyiyle bir odada kaldıklarını söyledi.

Depremle birlikte evlerinin üzerlerine yıkıldığını anlatan Emir, "Ev üstümüze yıkıldıktan sonra babam beni delikten çıkardı. Ben çıkar çıkmaz kardeşim Hamza'yı almaya gittim ve onu çıkardım." dedi.

Hamza'nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, "En küçük kardeşim diye ilk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi, birlikte oyunlar oynuyorduk." diye konuştu.

"Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık"

Baba Ömer Turan ise o günü hiç unutamayacağını söyledi.

Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir'i oradan çıkardım. 'Sen çık yardım istersin.' dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur'u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre'yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık."

Enkazın altından kızı Yağmur'u çıkarmak için de çaba gösterdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Yağmur'u 2,5 saatte çıkardık. Kar ve yağmur altında onu çıkarmak için çalıştım. 'Baba bırak öleyim' dedi. Kızım yanındayım korkma dedim. Yağmur ağlıyor, onu bırakamıyordum. Eli parçalanmıştı, ayağı annesinin altındaydı. 'Baba çek ayağımı kopar çıkar.' dedi. Sonra iki defa yalvardı 'Bırak öleyim baba' dedi. Halası kendini siper etmiş onlara. Kızımı uzun uğraşlar sonrası çıkardık. Halası ile eşimin nabızlarına bakmıştım. O dakika ölmüşler. Kriko ile üzerindekileri kaldırdık, cenazelerini çıkardık."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış - Son Dakika
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