Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı - Son Dakika

Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı

04.11.2020 13:27
Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı, System.String[]

İzmir'deki depremde yerle bir olan apartmanların enkazında arama kurtarma ekiplerinin bulduğu iki kediden biri tedavi altına alındı, diğeri sahibine teslim edildi.

İzmir'deki depremde yerle bir olan apartmanların enkazında arama kurtarma ekiplerinin bulduğu iki kediden biri tedavi altına alındı, diğeri sahibine teslim edildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda depremin ilk anından itibaren canlı çıkarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, enkazda sabah saatlerinde gözleri görmeyen bir kediye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi gönüllüsü Mehmet Emin Er'in bulduğu kedi, veteriner kliniğine götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kedinin sahibinin depremde yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Mehmet Emin Er, AA muhabirine, çalışmalar sona erdiğinde iş makinelerinin enkaz kaldırdığı sırada molozun arasından bir kedinin fırladığını söyledi.

Takip ederek yakaladığı kediyi kucağına aldığını anlatan Er, "Korkuyla beni ısırdı, tırmaladı. Veteriner kliniğine getirdim. Enkazdan son çıkan canlımız bu oldu." dedi.

Sahipsiz 63 hayvan getirildi

Kediye müdahale eden Veteriner Hekim Buse Erten ise hayvanın durumunun iyiye gittiğini, görme engelinin deprem öncesinden olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Kliniğe depremden etkilenen 63 hayvanın geldiğini ifade eden Erten, şunları kaydetti:

"Şu anda sahipsiz 10 kedimiz kaldı. Onlar için de çalışmalar yapıyoruz. Duyan, gelen oluyor ama hemen sahiplendirmek istemiyoruz. Tedavide olan sahiplerinin olduğunu düşünerek... Bir süre bizim misafirimiz olacaklar. Depremzede hastalardan bir ücret talep etmiyoruz. Evleri hasar görüp barınma ihtiyacı olan hayvanlar için de ücret almıyoruz."

Yaklaşık 100 saat sonra çıkarıldı

Öte yandan, depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaklaşık 100 saat sonra çıkarılan "Mestan" adlı kedi de sahibine teslim edildi.

Kedinin teslimi vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, Sakarya AFAD ekiplerince kurtarıldığı belirtilen kedinin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerince, sahibinin bulunduğu yere getirilmesi yer alıyor.

Mestan'ı teslim almak için gelen Özgür adlı kişi, evinin yıkıldığını, nüfus cüzdanının olmadığını belirterek, kedinin tasmasının rengi ve belirgin özelliklerine ilişkin bilgi veriyor.

Sahibi olduğunun anlaşılması üzerine kedi, teslim ediliyor.

Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sahibi, "Güzel İzmir'den hepinize sevgiler iletiyorum. Çok mutluyum. Deprem zor, kayıplar zor. Allah kimseye vermesin." ifadelerini kullanıyor.

Arama Kurtarma, Veteriner, İzmir, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı - Son Dakika


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