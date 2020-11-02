Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği "Ares"e kavuştu - Kurtarma ekibinde yer alan Ahmet Çelik'in açıklaması - İZMİR - Son Dakika

Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği "Ares"e kavuştu - Kurtarma ekibinde yer alan Ahmet Çelik'in açıklaması - İZMİR
02.11.2020 12:19
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binada enkaz altında kalan ve yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği de yine aynı ekip tarafından yaklaşık 65 saat sonra kurtarıldı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binada enkaz altında kalan ve yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği de yine aynı ekip tarafından yaklaşık 65 saat sonra kurtarıldı.
Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan "Ares" adlı köpek, arama kurtarma ekiplerince bu sabah 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Kurtarma ekibinde yer alan ve Çanakkale'den gelen İHH gönüllüsü Ahmet Çelik, yaşadığı duygu dolu anları AA muhabiriyle paylaştı.
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