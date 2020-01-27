Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eli - Son Dakika
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Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eli

6 saat önce

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eliElazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ ve Malatya'da bulunan hayvanlar da zarar gördü.

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eli, System.String[]

Depremde enkazdan kurtarılan hayvanlara İzmir'den yardım eli

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Elazığ ve Malatya'da bulunan hayvanlar da zarar gördü. Malatya'da evi yıkılan bir ailenin göçük altında kalan 10 inekten hayatta kalan bir tanesi, AHBAP Platformu tarafından sahibinden satın alınarak, geçici bakıma alındı. 'Afet' adı verilen inek gibi birçok hayvanın tedavileri bittikten sonra İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek.

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre illerdeki hayatı da etkiledi. Birçok evin çöktüğü depremde, hayvanlar da göçük altında kaldı. Malatya'da evi yıkılan bir ailenin 10 gebe ineğinden sadece biri kurtarılabildi. Omurgasında ve kafasında yaralanmalar olan gebe inek, sahibi bakamayacak durumda olduğu için AHBAP Platformu tarafından sahibinden satın alınarak bir ahırda geçici olarak tedaviye alındı. Deprem sonrası kurtarılan kedi, köpek, eşek, kuzu gibi birçok hayvanın geçici tedaviye alındığını, tedavileri bittikten sonra toplu olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilecek. Yaralı hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan barınak sahibi Sibel Çakır, bu hayvanlara bakabileceklerini duyurduklarını söyledi. Çakır, "Hayvanlar orada toplanıyor. Hepsine bir araç ayarlayıp birlikte barınağa getirmek istiyoruz. Enkazda kalan başka hayvanlar da var. Onların kurtarılmasını bekliyoruz. Geldiklerinde barınakta tedavilerine devam edeceğiz ve bizimle yaşayacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurtarılan inekten görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,


Malatya, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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