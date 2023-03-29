Depremde eşiyle birlikte 2 çocuğunu kaybeden kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Depremde eşiyle birlikte 2 çocuğunu kaybeden kadının hamile olduğu ortaya çıktı

29.03.2023 15:29
Depremde eşiyle birlikte 2 çocuğunu kaybeden kadının hamile olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan apartmanda eşi ve iki çocuğunu yitiren, enkazdan oğluyla birlikte kurtarılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hamile olduğunu öğrendi. Buruk bir sevinç yaşayan acılı kadın, "Allah'ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi" ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.
Kurtarma ekipleri, Keçeci'nin eşi Hacı Haydar (38), oğlu Alp Tunahan (9) ve kızı Hira Nur'un (8) cansız bedenine ulaştı.
Tedavisi için Nevşehir'deki Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

EŞİNİN CENAZESİ 5 GÜN GÖĞSÜNÜN ÜZERİNDE KALDI

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, ilk depremde 8 katlı apartmanlarının yıkıldığını, eşinin kendilerini korumak amacıyla siper olduğunu, kolonların altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Keçeci, eşinin cenazesinin 5 gün göğsünün üzerinde kaldığını söyledi.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın hamile olduğunu hastanede öğrendi

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

Depremin 5'inci günü enkazdan oğlu Aras Bulut (5) ile kurtarıldığını anlatan Keçeci, "Kurtarılmayı bekledik, ümitsizliğe kapılmadım. Ekiplerin dışarıdan seslerini duyuyordum ama sesimi duyuramıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve enkazdan çıkarttılar. Önce oğlumu sonra beni çıkarttılar." diye konuştu.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın hamile olduğunu hastanede öğrendi

"ALLAH'IN BİR MUCİZESİ"

Enkaz altındayken açlık hissetmediğini, susuzluğa karşı mücadele verdiğini, ayağının yanındaki çocuğunu kendisine doğru çekerek ısıtmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: " Allah'ın bir mucizesi olarak kurtulduk, bir şekilde hayat devam ediyor. Depremden sonra hamile olduğumu öğrendim, 3 aylık hamileyim. Allah'ın bir mucizesi, iki çocuğumu aldı ve bana teselli için bir mucize gönderdi. Bir yandan burukluk yaşadım, çünkü doğacak çocuğumuz baba şefkati görmeyecek, babayı bilmeyecek. Bir yandan da sevinç, bir mucize, Rabbim'in bana bir mucizesi."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Depremde eşiyle birlikte 2 çocuğunu kaybeden kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde eşiyle birlikte 2 çocuğunu kaybeden kadının hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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