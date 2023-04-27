Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti

27.04.2023 20:48

Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybeden öğretmen Ferit Dayan, sabah saatlerinde 12 yaşındaki kızı Asya İrem Dayan'ı tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti. Hastaneye kaldırılan küçük Asya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kahramanmaraş merkezli depremde eşi ve 2 çocuğu ölen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan (38) sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan'ın (12) tabancayla başına ateş etti. Ferit Dayan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak, intihar etti.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp, intihar etti (3)

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Asya İrem'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Ferit Dayan'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp, intihar etti (3)

ASYA İREM KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Asya İrem Dayan'dan acı haber geldi. Asya İrem, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya İrem Dayan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen kızını tabancayla öldürüp, intihar etti (3)
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İntihar, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen babanın intihar etmeden önce vurduğu küçük kızı yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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