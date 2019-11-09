Son Dakika Haberleri: Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
Son Dakika Güncel Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor

7 saat önce

MUĞLA'da 23 Şubat'ta meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Orhan ailesi, yardım çağrısında bulundu.

Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor, System.String[]

MUĞLA'da 23 Şubat'ta meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören Orhan ailesi, yardım çağrısında bulundu. Leyla Orhan (38), "Kışta kıyamette evin her yeri akıyor. Perişan durumdayız" dedi.

? İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 23 Şubat günü saat 03.24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremde ilçenin kırsal Dokuzçam Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası işsiz Hüseyin Orhan (45) ve eşi Leyla Orhan'ın yaşadığı tek katlı evin duvarlarında çatlaklar oluştu, tuvaleti ve lavabosu yıkıldı. Derme çatma evde yaşayan Orhan çifti, kış mevsiminde zor durumda kalmamak için yetkililere seslendi. Mağdur olduklarını söyleyen ve yardım talebinde bulunan Leyla Orhan şunları söyledi: "Depremin şokunu 1 ay atlatamadık. Eşime sarılarak kendimizi dışarıya attık. Muğla Valiliği'ne yardım için başvurdum. 3 bin lira vereceklerini söylediler. Bu parayla hiçbir şey yaptıramayacağım için kabul etmedim. 'Evden çıkın kiranızı ödeyelim' teklifinde bulundular. Kış mevsiminde köy yerinde kiralık ev bulamayacağımı kendilerine söyledim. Yardım edecekleri parayı almadan oradan ayrıldım. Menteşe Belediyesi 1 kamyon çakıl, 50 torba çimento, 1 ton demir yardımında bulundu. İlgilendikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak, tuvaleti ve lavabonun inşaatının bir kısmını yaptırdık. Duvarlarımız çatlak ve çatımız akıyor. Gündelik işlerde çalışan eşim bu aralar iş bulamadığı için çalışmıyor. Ben ise bir okulda hizmetli olarak çalışmaya başlayalı 1 ay oldu. Para, pul istemiyorum. Hayırseverlerin ve yetkililerin evimi yaptırmalarını istiyorum. Kışta kıyamette evin her yeri akıyor. Maddi imkansızlardan elektriğimiz kesildi ve açtıralı 10 gün oldu. Perişan durumdayız."


İçişleri Bakanlığı, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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