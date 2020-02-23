Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı - Son Dakika

Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı

6 saat önce

Elazığlı milli sporcu Aliye Demirbağ, Avusturya Open 2020 Badminton Turnuvası'nda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı, System.String[]

Elazığlı milli sporcu Aliye Demirbağ, Avusturya Open 2020 Badminton Turnuvası'nda 3. olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avusturya'nın Viyana kentinde yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Avusturya Open 2020 Badminton Turnuvası'na katılan Milli Badmintoncu Aliye Demirbağ, Tek Bayanlar Kategorisi'nde 3. olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz, Milli Badmintoncumuz Aliye Demirbağ'ı yürekten kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda azimle ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüren sporcumuz ve aynı zamanda kulüp antrenörümüz Mehmet Ali Aslan ve Sıddık İsaoğlu hocalarımı da özverili gayretlerinden ötürü tebrik ediyor, Başarılarının Devamını Diliyorum. Aliye Demirbağ'ın ailesiyle yaşadığı ev 6.8'lik Elazığ depreminin ardından yıkılmıştı. Başarılı sporcunun aldığı bu derece şehirde de büyük mutluluk oluşturdu" dedi.

(İHA)

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde evi yıkıldı ama o yıkılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]