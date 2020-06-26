Depremde evinin duvarı göçen yaşlı kadın deprem anını anlattı - Son Dakika

Depremde evinin duvarı göçen yaşlı kadın deprem anını anlattı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

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Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri depremde zarar görmüş evlere giderek hasar tespiti yaptı.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak, Alibeyli ve Tiyenli Mahallesi ile çevresindeki Akhisar'ın Sazoba, Akselendi ve Beyoba'da bazı evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında hafif hasar ve çatlaklar oluştu.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir haberin olmadığını belirtti.

Baybatur, "Çok şükür can, mal kaybının ve ağır hasarın olmadığını gördük. Bundan dolayı mutlu olduk, sevindik. Şu an itibarıyla hiçbir vatandaşımızda bir sıkıntı yok. Zaten olayın ilk dakikalarından itibaren bizler milletvekilleri olarak valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerimiz yani bu tür afetlerle ilgili devletin tüm müdahale etmesi gereken birimleri buradaydı." dedi.

Baybatur, depremin ardından vatandaşların yaşadığı şoku da atlattığını anlatarak, "Vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı yok, herkes teskin olmuş bir şekilde oturuyor. Tabii ister istemez bu işin şokunu yaşadılar ama şu an itibarıyla kaybımız yok, ağır hasarımız yok. Devletimiz zaten bunların tespitlerini yapıyor, daha sonra bunlarla ilgili gereken çalışamalar yapılacak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de deprem esnasında aracında olduğu için sarsıntıyı hissetmediğini ancak depremin büyüklüğünü öğrenince kaygılandıklarını dile getirdi.

Depremden alınacak önemli dersler olduğunu kaydeden Özel, "Depremin ne zaman nerede olacağı belli değil, merkezi yönetimin ve belediyelerin de her an en kötüsüyle karşılaşacakmış gibi tedbir alması gerekiyor." dedi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise 3 gün önce Büyükbelen Mahallesi'ndeki sel felaketinin ardından bugün de Kumkuyucak'ta depremle sarsıldıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm Saruhanlı'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyoruz. Tek sevindiğimiz konu şu ana kadar can ve mal kaybının olmaması. Ufak tefek hasarlar var ama deprem çok şiddetliydi. Biz de hissettik, deprem esnasında belediye encümen toplantısındaydık. Müthiş derecede sallandık, vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Belediye olarak, devlet kurumları olarak hep birlikte sahada vatandaşlarımızın yanındayız."

Saruhanlı, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:40 Kaynak: AA

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