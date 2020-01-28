Depremde evleri hasar görenler Açıkkapı'ya başvuruyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremde evleri hasar görenler Açıkkapı'ya başvuruyor - Son Dakika

Depremde evleri hasar görenler Açıkkapı'ya başvuruyor

6 saat önce

Elazığ Valiliği içinde bulunan Açıkkapı birimine, çok sayıda depremzede kira yardımı için başvuru yoğun olarak başvuru yapmaya başladı.

Depremde evleri hasar görenler Açıkkapı'ya başvuruyor, System.String[]

Elazığ Valiliği içinde bulunan Açıkkapı birimine, çok sayıda depremzede kira yardımı için başvuru yoğun olarak başvuru yapmaya başladı.


Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 4'i Malatya'da 37'si Elazığ'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Elazığ'ın genelinde çok sayıda yapı ise hasar gördü. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve çadır kentlere yerleşen vatandaşlar, kira yardımı için valilikte bulunan "Açıkkapı" birimine başvurmaya başladı. Yoğun olarak başvuruya gelen vatandaşlar taleplerini içeren dilekçelerini yazıp görevlilere veriyor.


İçişleri Bakan Süleyman Soylu, bugünden itibaren kira yardımlarının başlanacağını açıklamıştı. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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