Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret - Son Dakika

Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.

Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depremi sonrası olay yerine giderek arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.


Vali Bilal Şentürk, Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü ile deprem sonrası bölgede görev alan ekibi kabulünde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


Başkan Söğütlü de Elazığ depremi sonrası öğrenci, memur ve esnaftan oluşan 9 gönüllü personelle intikal ettiklerini anlatarak, afet bölgesinde Sürsüre mahallesindeki Dilek apartmanının enkazında arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını bildirdi.


Vali Şentürk, ekip adına Söğütlü'ye teşekkür belgesi verdi. - BİLECİK

Bilecik, İHH, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde görev alan arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]