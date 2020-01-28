Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi - Son Dakika

Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi

6 saat önce

Şırnak Valiliğince, Elazığ depreminde görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

Şırnak Valiliğince, Elazığ depreminde görev yapan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibine başarı belgesi verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Valilikte düzenlenen törende, Elazığ depreminde bütün bölgelerden olay yerine giden sağlık ve arama ekibinin canla başla görev yaptığını, 45 vatandaşın enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi.

Şırnak sağlık ekibinden 19 personelin de deprem bölgesinde görevlendirildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Orada dramatik hikayeler vardı, hepimiz gözlerimiz dolarak izledik. Deprem doğal bir afet, ne zaman geleceği, nerede yaşanacağı tahmin edilemiyor. Ülkemiz de bir deprem bölgesi. Sizler gibi böyle özellikle de deprem sonrası yaraların sarılması, vatandaşlarımızın enkaz altından çıkartılması konusunda yetkin arkadaşlarımızın olması da bizleri gururlandırıyor."

Vali Pehlivan, depremde yaraların hızla sarıldığını anlatarak, bir daha böyle olayların yaşanmaması dileğinde bulundu.

Daha sonra 19 personele başarı belgesi verildi.

Programa, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan da katıldı.

Depremde görev alan sağlık personeline başarı belgesi verildi

Deprem, Elazığ, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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