Depremde görev yapan kamu personeli için tazminat çağrısı - Son Dakika

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sivrice depremi sonrası bölgede görev yapan kamu görevlilerine verilecek 693 TL'lik tazminatın depremden etkilenen diğer ilçelerde de uygulanmasını istedi.



Memur-Sen İzmir İl Temsilci ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Kaya'nın vefat eden babasının cenaze töreni için Malatya'ya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, daha sonra sendika üyeleri ile de bir araya geldi.



Malatya'nın Kale ilçesinde kamu görevlilerine yönelik Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen dayanışma toplantısına katılan Genel Başkan Ali Yalçın, burada sendika üyeleri ile istişarelerde bulundu. Sivrice depremi sonrası büyük hasarın oluştuğu Kale ilçesinde, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Yalçın, deprem bölgesinde görev yapan kamu personelin 6 ay sürecinde aylık 693 TL ek tazminat verileceğini anımsattı. Bu tazminatın Kale ilçesi ile Elazığ'ın depremden etkilenen diğer ilçelerinde de uygulanması gerektiğini belirten Yalçın, bu konuda bölge de çalışanların da talebinin olduğunu söyledi.



Malatya Eğitim-Bir-Sen Şubesinin aktif çalışmaları olduğunu da ifade eden Yalçın, "Malatya Şubemizi tebrik ediyorum" dedi.



Yalçın, toplantı sonrası ise Malatya Şubesine yapılan yeni üye kaydı formlarını da tek tek inceledi. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ile diğer sendika yetkilileri de katıldı. - MALATYA