Depremde hasar alan 2 okulun daha yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar alan 2 okulun daha yıkımına başlandı - Son Dakika

Depremde hasar alan 2 okulun daha yıkımına başlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ağır hasar gören Palu ilçesinde 2 okulun yıkımına başlandı.

Depremde hasar alan 2 okulun daha yıkımına başlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ağır hasar gören Palu ilçesinde 2 okulun yıkımına başlandı. Öğrenciler ve mezunları yıkımı hüzünle izledi.


24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle kent genelinde olduğu gibi ilçeler de de ağır hasarlı yapılardan okulların yapımı sürüyor. Son olarak Palu ilçesinde de depremde ağır hasar alan Atatürk Ortaokulu ile Palu Anadolu Lisesi için acil yıkım kararı verilerek boşaltıldı. Bugün itibariyle 266 öğrencinin eğitim gördüğü Palu Atatürk Ortaokulu ile 220 öğrencinin eğitim gördüğü Palu Anadolu Lisesi'nin yıkımı için çalışmalar başlatıldı.


Ortaokulda eğitimini sürdüren 266 öğrencinin Yavuz Selim İlkokulunda, 220 lise öğrencisinin ise Palu İmam Hatip Anadolu Lisesinde eğitimine devam edeceği aktarılırken, yıkımına başlanan her iki okulun ise yerinde yapılacağı öğrenildi.


Palu Anadolu Lisesi'nin yıkım çalışmalarını izleyen mezunlarından Mehmet zülfü Açık," 2005 yılında Palu lisesine başladım. Bu okulda okudum. Deprem dolayısıyla zara gören okulumuz şu an yıkılıyor. Bu okulda birçok öğretmen bürokrat yetişti. Burada dostluklar arkadaşlıklar paylaşıldı. Şu an hüzünle okulumuzun yıkılışını izliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Anadolu Lisesi, Elazığ, Deprem, Palu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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