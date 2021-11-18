Düzce'de meydana gelen depremde hasar gören ev tahliye edildi - Son Dakika

Düzce'de meydana gelen depremde hasar gören ev tahliye edildi

Depremin merkez üssünde hayat normale döndü ancak tedirginlik hala devam ediyor

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz: "Tedirginlik devam ediyor"

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından merkez üssü Çilimli ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir evde hasar büyüyünce ev tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmasına başladı.

Düzce'de dün merkez üssü Çilimli ilçesi olan 5.0 şiddetin deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından ilçe merkezinde hayat normale döndü. Daha önce ilçede meydana gelen selde hasar gören, depremin şiddetiyle de çatlaklar oluşan ev tahliye edildi. Evde yaşayan Hasan Kazancı ile 3 çocuğu evden tahliye edilerek akrabalarının evine yerleşti. Bölgede ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarında başka hasarlı ev olmadığı tespit edildi.

Evinde hasar oluşan Hasan Kazancı, "Depremde evde değildik, yan evdeydik. Daha sonra gelip baktık. Depremden dolayı bu hale geldi. Daha önce az bir çatlaklar vardı. Ancak depremden sonra iyice büyüdü. Yapılan raporlara göre hareket edeceğiz. Şu anda akrabalarımda kalıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Yavuz: "Tedirginlik devam ediyor"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz da ilçede tedirginliğinde devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün meydana gelen depremden sonra ilçemizde kayda değer bir sıkıntı yaşanmadı. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Sadece bir evde sorun oluştu. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında olan bir evdi. O evde hafif bir hasar daha oluşmuş. Onunla ilgili zaten dün akşam yetkililer gerekli uyarıları yaptı. Evin boşaltılması talep edildi ve gerçekleşti. İlçemizde bunun haricinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Tedirginlik hala var ama insanlar evlerinde kalabiliyorlar. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok. Ama bu etkinin bir kaç gün daha süreceğini düşünüyorum. Yeni deprem yönetmeliği kapsamında ilçemizdeki evler yapıldı. Bizim ilçemiz 1999 depremlerinde en az hasar alan ilçelerden biri. İlçe merkezimizin bulunduğu noktada zemin çok iyi. Düzce'de en az hasar alan ilçelerden biriyiz. Neticede kurallar ve kanunlar çerçevesinde yapılması gereken neyse taviz vermeden yapılıyor. 2004'ten itibaren ciddi anlamda yapılaşma ve yapı statiği ile ilgili daha hassas bir şekilde düzenlendi. Bu anlamda da bizim ilçemizde de bu konuda kesinlikle taviz verilmedi"