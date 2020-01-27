Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor - Son Dakika

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor

6 saat önce

Çökme riski olan binanın yıkımından görüntü Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

Çökme riski olan binanın yıkımından görüntü Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:51 Kaynak: AA
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