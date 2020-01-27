Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor (2) - Son Dakika

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Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor (2)
6 saat önce
Çökme riski olan binanın yıkımından görüntü ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Çökme riski olan binanın yıkımından görüntü ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.(2)
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