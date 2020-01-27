Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor - Bakan Kurum incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü yıkılıyor - Bakan Kurum incelemelerde bulundu
6 saat önce
Binanın yıkılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkıma ilişkin yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Binanın yıkılması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yıkıma ilişkin yetkililerden bilgi alması ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkıma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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