Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.

Merkez üssü Sivrice olan depremde Palu ilçesinde bulunan ve 266 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu binasında ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan binanın, yapılan inceleme sonunda yıkımına karar verildi.