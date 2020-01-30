Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı - Son Dakika

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Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı
6 saat önce
ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.
Merkez üssü Sivrice olan depremde Palu ilçesinde bulunan ve 266 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu binasında ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan binanın, yapılan inceleme sonunda yıkımına karar verildi.
266 öğrenci eğitimlerine aynı ilçede bulunan Yavuz Selim
İlkokulu'nda devam edecek.
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