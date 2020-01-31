Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı - Son Dakika

Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp acil yıkım kararı verilen 90 yapıdan 3 apartmanın bulunduğu sitede yıkım başladı.

Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp acil yıkım kararı verilen 90 yapıdan 3 apartmanın bulunduğu sitede yıkım başladı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bazı binalar çöktü, bir çok yapı ise hasar aldı. Elazığ'da bin kişilik ekiple hasar tespit çalışması yüzde 40 seviyesine gelirken ağır hasarlı 841 yapı tespit edildi. 841 ağır hasarlı yapıdan 90'ı için acil yıkım kararı verildi. Şu ana kadar aralarında okullarında bulunduğu 7 yapı yıkıldı. Son olarak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acem Gülü Sokakta bulunan 8'er katlı 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş sitesinde yıkım çalışması başlatıldı. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümraniye'deki üvey anne dehşeti; ifadesi ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:04:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]