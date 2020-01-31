Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması - Son Dakika

Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 apartmandan oluşan 48 dairelik sitede yıkım çalışmalarına başlandı.

Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 apartmandan oluşan 48 dairelik sitede yıkım çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yapıların incelemeleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerin yaptığı çalışmalarda, Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 katlı ve 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş Sitesi'nde çökme tehlikesi tespit edildi. AFAD tarafından site sakinleri tahliye edilmesinin ardından sitenin yıkımına başlandı.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:50 Kaynak: DHA
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