Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi - - Son Dakika

Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi - (HAVADAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)

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Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu