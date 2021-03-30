Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi - - Son Dakika

Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi -
30.03.2021 10:37
Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi - (HAVADAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)
Depremde hasar gören 8 katlı bina yıkımı yapılırken, yakınında bulunan başka bir binanın üzerine devrildi - (HAVADAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)
Güncel, Son Dakika
Kaynak: DHA
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