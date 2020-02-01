Depremde hasar gören 8 okul yıkılacak (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören 8 okul yıkılacak (1) - Son Dakika

Depremde hasar gören 8 okul yıkılacak (1)

6 saat önce

İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden sonra C¸evre ve S¸ehircilik I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından yapılan "Go¨zleme Dayalı O¨n Tespit C¸alıs¸maları"na go¨re egˆitim o¨gˆretime ara verilmis¸ okullarla ilgili "I·leri Tetkik C¸alıs¸maları"nın tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu okulların yeniden yapımına yo¨nelik proje c¸alıs¸malarının devam ettiği aktarıldı.

Yıkılıp yeniden yapılacak okullar şu şekilde sıralandı:

"Bayrampas¸a'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, C¸atalca'da Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyu¨psultan'da U¨c¸s¸ehitler I·lkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpas¸a'da 100. Yıl I·lkokulu/Ortaokulu, Ku¨c¸u¨kc¸ekmece'de Go¨ktu¨rk I·lkokulu Kapalı Spor Salonu ile Tahsin Banguogˆlu I·lkokulu, Silivri'de Fevzipas¸a Degˆirmenko¨y I·lkokulu (Ek Bina) ile C¸eltik I·lkokulu ve Anasınıfı."

Küçükçekmece'deki Söğütlüçeşme Ortaokulu ile Fatih'teki Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu'nda gu¨c¸lendirme c¸alıs¸ması yapılmasına karar verildiği anlatılan açıklamada, proje yapımlarının devam ettiği bilgisi verildi.

14 okulun "İleri Tetkik Çalışmaları" sürüyor

Açıklamada, "İleri Tetkik Çalışmaları"nın şubat sonunda tamamlanacağı bildirilen 14 okul ise şöyle sıralandı:

" Avcılar'da Alsancak I·lkokulu ile Alsancak Ortaokulu, Bahc¸elievler'de Rehberlik ve Aras¸tırma Merkezi (RAM), Ku¨c¸u¨kc¸ekmece'de Nergiz Anaokulu ile Gültepe İlkokulu, Pendi'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sultangazi'da I·stiklal I·lkokulu ile I·stiklal Ortaokulu, U¨sku¨dar'da Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok), Gaziosmanpas¸a'da Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Gu¨ngo¨ren'de Haznedar Abdi I·pekc¸i I·lkokulu (A Blok), Haznedar Abdi I·pekc¸i I·lkokulu (B Blok) ile Mehmetc¸ik I·mam Hatip Ortaokulu, Silivri'de Ortako¨y Sezin O¨ztas¸ I·lkokulu."

"16 okulda yıkım veya gu¨c¸lendirmeye gerek olmadıgˆı tespit edildi"

"Go¨zleme Dayalı O¨n Tespit C¸alıs¸maları"na go¨re egˆitim o¨gˆretime gec¸ici su¨re ara verilmis¸ olan 16 okulda "I·leri Tetkik C¸alıs¸maları" sonucunda yıkım veya gu¨c¸lendirmeye gerek olmadıgˆının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu okullarda gerekli tadilat c¸alıs¸maları yapılarak egˆitim o¨gˆretime devam etmelerinin sagˆlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Velilerimiz, o¨gˆrencilerimiz ve egˆitim camiamıza c¸alıs¸malarımızda bizlere yardımcı oldukları ic¸in tes¸ekku¨r ediyoruz." denildi.

Depremde hasar gören 8 okul yıkılacak (1)

Anadolu Lisesi, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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