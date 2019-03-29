Depremde Hasar Gören Acıpayam Kaymakamlık Binası Boşaltıldı
56 dakika önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Kaymakamlık binası, geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak, giriş, çıkışlara kapatıldı.
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesi Kaymakamlık
binası, geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak, giriş, çıkışlara kapatıldı.
Geçen 20 Mart'ta merkez üssü olan Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve zarar gören binalar ilgili yapılan başvurular üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Acıpayam Kaymakamlık binasında da inceleme yapan ekipler, binanın orta hasarlı olduğu belirledi. Ön rapor üzerine 4 katlı Kaymakamlık binası boşaltılarak çevresine şerit çekilip, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Denizli İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı Şevket Murat Şenel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince binanın orta hasarlı olduğunun belirlendiğini söyleyerek, "Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Bu nedenle binadan numene alınıp yapılacak testlerden sonra kesin rapor açıklanacak. Bina şu an tedbir amaçlı kapatıldı" dedi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:20 Kaynak: DHA
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